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МОСИНФОРМ

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Предприниматель выкупил у города помещение в здании Театра Ермоловой

Предприниматель выкупил у города помещение в здании Театра Ермоловой

Представитель бизнеса приобрел у города более 125 квадратных метров. Чтобы стать собственником помещения в объекте культурного наследия, он воспользовался преимущественным правом выкупа ранее арендуемой недвижимости.

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