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В Сейме Латвии удалили депутата за речь в защиту русского языка

В Сейме Латвии удалили депутата за речь в защиту русского языка

Депутата латвийского Сейма Алексея Росликова (партия «Стабильность!») удалили с парламентского заседания после выступления в защиту русского языкаДепутата латвийского Сейма Алексея Росликова (партия «Стабильность!») удалили с парламентского заседания после выступления в защиту русского языка.

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