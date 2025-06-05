В Сейме Латвии удалили депутата за речь в защиту русского языка

Депутата латвийского Сейма Алексея Росликова (партия «Стабильность!») удалили с парламентского заседания после выступления в защиту русского языкаДепутата латвийского Сейма Алексея Росликова (партия «Стабильность!») удалили с парламентского заседания после выступления в защиту русского языка.