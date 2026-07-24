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Царьград

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CORE.XP: Аренда складов в Московском регионе выросла на 45%

CORE.XP: Аренда складов в Московском регионе выросла на 45%

Во II квартале 2026 года в Московском регионе аренда складов класса А достигла 425 тыс. кв. м, увеличившись на 45% по сравнению с 2025 годом.

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