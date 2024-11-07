Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Васильев
    Эти слова очень интересны "Можем врезать, можем договориться, всё можем". И вообще Путин очень много говорит, особенн..."Можем врезать, м...
  • Русский Россиянин
    А почему обвинили в хулиганстве, а не в разжигании межнациональной розни, закон предусматривает такое наказание или в...Полиция провела о...
  • Василий Васильев
    Кстати, а ведь за то, что хохлы захватили и Суджу и еще много чего в Курской области, НИКТО публично так и не ответил..."Фронт сыплется":...

Горсовет Новосибирска избавляется от иноагентов Картавина* и Каверзиной*

Горсовет Новосибирска избавляется от иноагентов Картавина* и Каверзиной*

Депутаты получили уведомление от спикера горсовета о прекращении полномочий.Иностранных агентов Светлану Каверзину* и Антона Картавина* выгоняют из горсовета Новосибирска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх