Путин намерен встретиться с другими кандидатами на пост президента

Действующий Президент России Владимир Путин, лидирующий на выборах главы государства, планирует встретиться с другими кандидатами на президентский пост — это Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от «Новых людей».
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