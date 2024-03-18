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Путин намерен встретиться с другими кандидатами на пост президента

Путин намерен встретиться с другими кандидатами на пост президента

Действующий Президент России Владимир Путин, лидирующий на выборах главы государства, планирует встретиться с другими кандидатами на президентский пост — это Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от «Новых людей».

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