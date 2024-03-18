Путин намерен встретиться с другими кандидатами на пост президента

Действующий Президент России Владимир Путин, лидирующий на выборах главы государства, планирует встретиться с другими кандидатами на президентский пост — это Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от «Новых людей».