Американский президент Дональд Трамп утверждает, что украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, якобы настроен на сделку по урегулированию конфликта в Незалежной.
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