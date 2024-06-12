Страна и люди
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Страна и люди

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В ходе учений ядерных сил отработают скрытное выдвижение «Искандер-М»

В ходе учений ядерных сил отработают скрытное выдвижение «Искандер-М»

В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил Вооруженных сил России личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и снаряжения им ракет-носителей.

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