В ходе учений ядерных сил отработают скрытное выдвижение «Искандер-М»

В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил Вооруженных сил России личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и снаряжения им ракет-носителей.
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