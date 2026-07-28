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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ставлю «Спартак» на 2-е место в РПЛ по качеству состава. Если они хотят бороться с «Зенитом» за чемпионство, им нужен забивной форвард». Аршавин о красно-белых

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита»  Андрей Аршавин оценил качество состава « Спартака ».

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