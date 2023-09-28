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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Память Micron типа HBM3E впечатлила клиентов, NVIDIA готовится её сертифицировать

Память Micron типа HBM3E впечатлила клиентов, NVIDIA готовится её сертифицировать

Южнокорейской компании SK hynix придётся отстаивать титул производителя самой быстрой в мире памяти типа HBM3E, поскольку этим летом компания Micron Technology объявила о разработке аналогичных микросхем со скоростью передачи информации более 1,2 Тбайт/с.

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