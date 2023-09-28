Память Micron типа HBM3E впечатлила клиентов, NVIDIA готовится её сертифицировать

Южнокорейской компании SK hynix придётся отстаивать титул производителя самой быстрой в мире памяти типа HBM3E, поскольку этим летом компания Micron Technology объявила о разработке аналогичных микросхем со скоростью передачи информации более 1,2 Тбайт/с.
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