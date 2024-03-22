В Пензе троллейбусы и автобусы приведут к единому стилю оформления

В скором времени все пензенские троллейбусы будут приведены к единому цветовому стилю. В сообщении, опубликованном в группе Минцифры, транспорта и связи Пензенской области в соцсети «ВКонтакте», указано, что для оформления троллейбусов будет использоваться цветовая гамма, соответствующая официальной символике Сурского края.