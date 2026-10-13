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Татар-информ

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Минобрнауки планирует лишить отчисленных права поступать в тот же вуз на 5 лет

Минобрнауки планирует лишить отчисленных права поступать в тот же вуз на 5 лет

Министерство науки и высшего образования РФ намерено ограничить право отчисленных студентов поступать в тот же вуз на пять лет с момента исключения.

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