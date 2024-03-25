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ГТРК Татарстан

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На остановках Казани заработают информационные табло с новым дизайном

На остановках Казани заработают информационные табло с новым дизайном

В Казани завершается установка новых информационных табло на остановках общественного транспорта. Они будут запущены 1 апреля, как сообщается в официальном телеграм-канале городского Комитета по транспорту.

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