На остановках Казани заработают информационные табло с новым дизайном

В Казани завершается установка новых информационных табло на остановках общественного транспорта. Они будут запущены 1 апреля, как сообщается в официальном телеграм-канале городского Комитета по транспорту.
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