У новорожденного из штата Одиша — одна пара рук, одна пара ног и единая мочеполовая система Жительница индийского штата Одиша на 32‑й неделе беременности попала в больницу — пара с нетерпением ждала появления на свет своего первого ребенка, сообщает Газета.
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