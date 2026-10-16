Вечером 15 октября Москва засияет розовым светом. Останкинская телебашня, Крымский мост, «дома-книжки» на Новом Арбате и другие городские объекты подсветят в поддержку информационной кампании ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы.
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