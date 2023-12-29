Глядя на то, как нынче морализаторы травят Ивлееву за её вечеринку, я вспомнил товарища Геннадия Семигина.
Андрей Медведев: Почему голые задницы во время войны нельзя, а писать гнусности про русских солдат можно?
Комментарии
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Алексей
Вот это позиция топ-менеджмента государственного телевидения, вице-спикера МОСГОРДУМЫ (вместо умершего Н.Губенко), академика, члена бесчисленных общественных советов? Ивлеева - self made, спорный персонаж? Да именно такие и смэйдили из бывшей проститутки за бухло - бесспорный персонаж! Конечно у выпускника МГУ, секретаря союза журналистов, академика радио, во время СВО, более точного эпитета не нашлось. Кто пиарил ее на центральных каналах, "светских мероприятиях", многочисленных премиях и конкурсах, рекламных роликах, приглашал на прямую линию с президентом Д.А. Медведевым? Причем тут Семигин? Наличие одного преступного элемента не может оправдывать преступления другого, так же как и любого неправомерного и аморального деяния. Что-то медиа-менеджмент, между прочим очень не на много хуже Ивлеевой живущий, на бюджетное финансирование глубоко убыточных федеральных телеканалов, не просто годами не обращал внимание, а активно способствовал популярности не только обсуждаемого персонажа. Что значит: "Вот, Ивлеевой какой-то иск хотят вчинить. Верно я понимаю, что это такие отступные? То есть, проводить вечеринки, тем более такие, явно плохо. Но если ты заплатил, то сердце моралиста спокойно?" - что это за понимание депутата, высокопоставленного медиа-менеджера федерального канала? Какая мораль, когда речь идет о налоговых и уголовных преступлениях! Все вы одна банда, в лицо сладко поющие, а за спиной... К сожалению, такие как Н. Губенко уходят, а на их место...
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1 час.
ВФ
Владимир Фердман
Почему содомийская вечеринка охватывающая небольшой слой общества так всколыхнула интернет, а олигархические манипуляции с ценами, позволяющие получать баснословные прибыли за счет обеднения всего народа во время войны никого не волнуют
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44 мин.
Владимир Петров
Продолжается совковая традиция травли по команде. Уродскую вечеринку объявили диким преступлением. А она всего лишь дурновкусие и демонстрация равнодушия ряда персон к СВО. Объявите войну, введите военное положение, отмените ёлки в школах - тогда цензурируёте, запещайте, приставляйте искусствоведов в погонах... А уродов следует просто взять на карандаш и перекрыватьим воздух в их "творчестве" в случае враждебности РФ. Но если на них есть спрос, если они приносят прибыль в казну, то есть и на СВО, то пусть блеют и скачут. А вообще управляемое "общественное мнение" в исполнении сервильных писак не менее смешно и гнусно, чем носок в качестве карнавального кстюма...
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3 мин.
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