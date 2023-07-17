Омер Юртсевен станет игроком «Юты»

Турецкий центровой Омер Юртсевен (25 лет, 211 см) продолжит карьеру в «Джаз». Как пишет инсайдер ESPN Бобби Маркс, игрок заключит двухлетнее соглашение с зарплатой 2,8 млн долларов за первый сезон.
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