А вы знали, что завивать венки из полевых трав, березы или клена могли не только девушки? Существовал прекрасный троицкий обычай! Братья завивали цветные венки для своих сестер.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
А вы знали, что завивать венки из полевых трав, березы или клена могли не только девушки? Существовал прекрасный троицкий обычай! Братья завивали цветные венки для своих сестер.