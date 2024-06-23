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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
А вы знали, что завивать венки из полевых трав, березы или клена могли не только

А вы знали, что завивать венки из полевых трав, березы или клена могли не только девушки? Существовал прекрасный троицкий обычай! Братья завивали цветные венки для своих сестер.

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