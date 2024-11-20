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Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января 2025 года

Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января 2025 года

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина С 1 января 2025 года в России будут повышены пенсии для работающих и неработающих граждан страны, заявила Lenta.

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Комментарии
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Константин Самарин
При галопирующей инфляции, и тотальном подорожании всего и вся, такие повышения больше выглядят подачками. Может, для эксперимента, на год на мизерные пенсии посадить всех министров и депутатов? Мало средств в казне? Перестаньте аыплачивать миллионные премии министрам, и сократите зарплаты депутатам до среднестатистических, все-равно, за лоббирование чьих-либо интересов, они имеют такие подношения, что зарплата им вообще не нужна.
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