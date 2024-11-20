Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января 2025 года

Константин Самарин

При галопирующей инфляции, и тотальном подорожании всего и вся, такие повышения больше выглядят подачками. Может, для эксперимента, на год на мизерные пенсии посадить всех министров и депутатов? Мало средств в казне? Перестаньте аыплачивать миллионные премии министрам, и сократите зарплаты депутатам до среднестатистических, все-равно, за лоббирование чьих-либо интересов, они имеют такие подношения, что зарплата им вообще не нужна.