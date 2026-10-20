Суд оштрафовал отца на 500 рублей за нарушение правил хранения оружия В Заринске произошел несчастный случай из‑за небрежного обращения с оружием: маленький мальчик случайно выстрелил в своего брата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Заставили копать ...
- Лишь четверых из ...
- МЕ В Госдуме предлаг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым