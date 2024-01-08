Республиканцы наводят тень на бюллетень: Ллойд Остин обязан болеть публично!

О госпитализации главы Пентагона не знали даже в Белом доме Юрий Енцов На фото: министр обороны США Ллойд Остин (Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press) Материал комментируют: Павел Подлесный Американского министра обороны лечили втайне от Конгресса.
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