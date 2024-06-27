Четыре человека пострадали при столкновении грузовика и 8 машин во Владивостоке

Global look press/news.ru/Bulkin Sergey Четыре человека попали в больницу после аварии с участием грузовика и восьми автомобилей во Владивостоке, сообщила прокуратура Приморья в четверг, 27 июня в своем Telegram-канале.
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