Как «ежи» спасали Москву в годы Великой Отечественной, или Роль «колючки» в мировой истории

Колючей проволоке свыше полутора веков. А вот противотанковые ежи в их современном виде появились только к началу Великой Отечественной.
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