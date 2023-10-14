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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василий Уткин: «В очень близком будущем 2Drots предстоит обновление состава»

«Совершенно очевидно, что 2Drots более состоятельны как спортивная команда. Но это ненадолго, потому что в очень близком будущем 2Drots предстоит обновление состава.

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