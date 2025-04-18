Linux — это дорого и сложно: AWS и Google Cloud заявили, что вырваться из экосистемы Micros...

Linux — это дорого и сложно: AWS и Google Cloud заявили, что вырваться из экосистемы Microsoft невероятно трудноКомпании, вложившие большие средства в ПО Microsoft, буквально не могут покинуть принадлежащее последней облако Azure, чтобы перейти в AWS или Google Cloud Platform вместо собственных серверов.