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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси о секстете «Барсы»-2009: «Я выходил играть и знал, чем закончится матч. Вопрос был в том, чем все закончится. Остались всем довольны»

«Трудно остановиться на трех конкретных моментах, но я выберу день своего дебюта из-за жертвы, которую я принес, полностью сменив страну и жизнь в поисках этого момента.

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