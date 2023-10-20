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В Доме коммерческого собрания Архангельска пройдет «Ночь искусств»

Музей-заповедник «Малые Корелы» приглашает присоединиться ко всероссийской акции «Ночь искусств». Она будет организована в городском музейном комплексе «Дом Коммерческого собрания» в пятницу, 3 ноября, и посвящена искусству лоскутного шитья.

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