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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер срочно вылетел в Сан-Франциско, чтобы быстрее пройти обследование после ушиба таза, рентген не выявил осложнений

Форвард «Голден Стэйт» получил ушиб тазобедренного сустава после падения в 1-й четверти второго матча серии с «Хьюстоном».

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