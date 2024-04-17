На приговор Треповой поступила жалоба в суд. Заседание назначено на 20 мая

Страна и люди

Апелляционный военный суд принял жалобы защиты на приговоры Треповой и КасинцевуОбъединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Апелляционный военный суд зарегистрировал жалобы по делу Дарьи Треповой, которая была осуждена за теракт.