Мурашко обсудил с главой Минздрава Казахстана три важных темы

Глава Минздрава России посетил Астану, где провёл ряд важных встреч.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Астану, где принял участие в Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи.
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