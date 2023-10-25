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Мурашко обсудил с главой Минздрава Казахстана три важных темы

Мурашко обсудил с главой Минздрава Казахстана три важных темы

Глава Минздрава России посетил Астану, где провёл ряд важных встреч.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Астану, где принял участие в Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи.

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