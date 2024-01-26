Лоза «прошелся» по Вайкуле, заявившей, что Паулс списывал хиты у Запада

В одном из своих недавних интервью Лайма Вайкуле плюнула в знаменитого советского и латвийского композитора Раймонда Паулса, хотя состоялась благодаря десяткам его хитов, среди которых «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!», «Чарли», «Я вышла на Пикадилли».
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