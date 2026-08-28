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Царьград

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Лавров: Зеленский хочет дестабилизировать общество в России. Поддаваться нельзя

Лавров: Зеленский хочет дестабилизировать общество в России. Поддаваться нельзя

По словам министра иностранных дел России, западные страны твёрдо заняли сторону украинского режима.Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК связал вражеские удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим центрам маркетплейсов и другим гражданским объектам с попытками Зеленского дестабилизировать общество в России.

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