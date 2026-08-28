По словам министра иностранных дел России, западные страны твёрдо заняли сторону украинского режима.Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК связал вражеские удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим центрам маркетплейсов и другим гражданским объектам с попытками Зеленского дестабилизировать общество в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии