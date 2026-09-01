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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов о 9 матчах «Локо» без побед и выходе из кризиса: «Это никого это не устраивает. Единого рецепта нет, нужно работать, находить в себе внутренние резервы»

Главный тренер « Локомотива » Михаил Галактионов порассуждал о том, как московская команда будет выходить из кризиса на старте сезона.

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