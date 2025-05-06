Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Сергей Тюрин
    Не царское это дело, обсуждать серьёзные вопросы с чужими вассалами.Не берёт трубку: ...
  • ММ
    Мочить в сортире?? Дедушка старенький, ему всё равно. Империю он так и так построит, а какой народ в ней будет и скол...В тылу точечно уб...
  • Alex Nемо
    Поговорим об этом когда станет системой, а не разовыми акциями по возврату реального патриотического телевидения и кино.Кольцо сжимается:...

В тылу точечно убивают лучших спецов ВПК. "Оглушительный список" открыт задолго до СВО. Это стало "национальной катастрофой"

В тылу точечно убивают лучших спецов ВПК. "Оглушительный список" открыт задолго до СВО. Это стало "национальной катастрофой"

Коллаж NovorosInform Их деятельность и маршруты почти никому не были известны. И это порождает массу вопросов, главный из которых – как противостоять целенаправленной кампании по уничтожению ключевых фигур российской армии и ВПК.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
&quot;Нумыжыниможым&quot;, &quot;наснепоймут&quot;, &quot;партнерыабидятса&quot;... Импотенция. Тьфу!
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3 час.
СЭМЭН Иваницкий
+10050000000000000!!
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3 час.
М
ММ
Мочить в сортире?? Дедушка старенький, ему всё равно. Империю он так и так построит, а какой народ в ней будет и сколько его, дедушку не интересует.
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38 мин.
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