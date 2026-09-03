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Царьград

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Frontiers in Oncology сообщил о связи ВПЧ и рака груди

Frontiers in Oncology сообщил о связи ВПЧ и рака груди

В обзоре журнала Frontiers in Oncology анализируются данные из 23 стран, показывающие связь вируса папилломы человека с 32,7% случаев рака молочной железы.

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