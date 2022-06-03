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Кардиолог Хорошев заявил, что холодный душ может привести к интоксикации

Кардиолог Хорошев заявил, что холодный душ может привести к интоксикации

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев в рамках беседы с представителями СМИ утром в пятницу, 3 июня, заявил, что принимать холодный душ небезопасно.

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