Кардиолог Хорошев заявил, что холодный душ может привести к интоксикации

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев в рамках беседы с представителями СМИ утром в пятницу, 3 июня, заявил, что принимать холодный душ небезопасно.
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