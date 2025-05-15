Libya al-Ahrar: Совершено покушение на командира сил поддержки МВД ПНЕ Ливии Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U__Photo В ливийской столице Триполи было совершено покушение на командира сил поддержки служб безопасности в регионах, подчиняющихся министерству внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ).