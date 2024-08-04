Следователи изучают детали смерти трех отдыхающих на приморском озере

СКР Приморья устанавливает обстоятельства смерти трех отдыхающих на озере, сообщает PRIMPRESS. Следователи проводят доследственную проверку по факту происшествия со смертельным исходом во время катания на сапбордах Цинковом озере.
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