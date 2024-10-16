Андрей Марочко: #Этот_день_в_истории. 16 октября 1853 года началась Крымская война

#Этот_день_в_истории16 октября 1853 года началась Крымская война.Военный конфликт между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства начался из-за столкновения интересов в бассейне Чёрного моря, на Кавказе и Балканах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии