Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Как же надоело, почему мы должны опять мстить за Курск? Почему не идём на шаг вперёд? Где разведка?Нам бывает очень ...
  • Сергей Oблезов
    Воровать законно, а домашний арест не законно! Хватит делать из страны сумасшедший дом! Этих умников надо растреливат...Обвиняемый генера...
  • Анна Михайлова
    Смерть хохляндии! Всем хохлам!Был сбит, но зада...

Смирнов: Нацисты ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи

Смирнов: Нацисты ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи

Водитель и фельдшер погибли, врач машины скорой помощи ранен в результате удара дрона ВСУ по машине скорой помощи в Суджи, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх