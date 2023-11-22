Бочкарёв: пространство для спорта и отдыха появится в Новой Москве

Проектирование общественного пространства, которое будет находиться в поселении Сосенское у Скандинавского бульвара, завершено в Новой Москве, заявил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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