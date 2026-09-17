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Регионы России

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«Новая Формация» развивает диалог между молодежью, наукой и предпринимательством

«Новая Формация» развивает диалог между молодежью, наукой и предпринимательством

Председатель комиссии по молодежной политике «Новой Формации» Михаил Дюбанов рассказал московским школьникам о том, как научная идея может пройти путь до технологического продукта и какую роль в этом процессе играет предпринимательское мышление.

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