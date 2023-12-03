НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

Эксперты назвали риски, которые могут грозить Калининграду в случае подъема НАТО химического оружия на Балтике @ Виталий Невар/ТАСС Tекст: Илья Абрамов Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря.
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