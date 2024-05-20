Румынская паранойя: «Россия ведёт электромагнитную войну на нашей территории»

Россия уже ведет электронную войну, которая затрагивает, в том числе, восточную часть Румынии. Об этом свидетельствует доклад, опубликованного 10 мая 2024 года официальным учреждением, подведомственным МИД Румынии.
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