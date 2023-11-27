Сколько стоит Дед Мороз в Екатеринбурге: от эконом-вариантов за 700 рублей до праздника «под ключ» за 25 тысяч

Цены на услуги Деда Мороза и Снегурочки в этом году подросли. В среднем по Екатеринбургу вызов волшебника и его внучки стоит от 3-4 тысяч рублей, хотя есть и недорогие варианты, когда на дом приезжают не профессиональные актеры, а любители.