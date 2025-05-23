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Царьград

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Штрафы бьют по карману русских: выплаты выросли на четверть на фоне ужесточения ПДД

Штрафы бьют по карману русских: выплаты выросли на четверть на фоне ужесточения ПДД

Несмотря на рост общей суммы, количество выписанных штрафов сократилось на 12%.В России автомобилисты столкнулись с резким увеличением расходов на штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в первом квартале 2025 года.

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