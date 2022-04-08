Экономист Петровская: майские праздники могут продлить ради сохранения рабочих мест

Россиянам могут продлить майские праздники, если дополнительные выходные с 4 по 6 мая помогут сохранить рабочие места, заявила агентству «Прайм» заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.
Россиянам могут продлить майские праздники, если дополнительные выходные с 4 по 6 мая помогут сохранить рабочие места, заявила агентству «Прайм» заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.
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