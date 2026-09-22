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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ламин Ямаль: «Думая о «Золотом мяче», я вспоминаю Месси, Роналдиньо. Это награда для особенных игроков, за кем приятно наблюдать, она не связана с голами. Манера игры – мой главный аргумент»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль назвал свой главный аргумент, почему он должен выиграть « Золотой мяч ».

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