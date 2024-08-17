В Чебоксарах открылся Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок»

Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок» открылся в Чебоксарах. Смотр проходит одновременно с Международным образовательным театральным форумом для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно», сообщает ТАСС.
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