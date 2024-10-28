Стоимость проезда на автобусах в Карелии изменится на днях

В пригородном и междугородном сообщении автовокзала Петрозаводска будут изменения Уже с 1 ноября изменится стоимость проезда на междугородных и пригородных маршрутах автобусов, которые следуют из Петрозаводска и обратно.
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