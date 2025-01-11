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Ситуация в Черном море: карта загрязнения мазутом на сегодня

Ситуация в Черном море: карта загрязнения мазутом на сегодня

Ситуация в Черном море: карта загрязнения мазутом на сегодня Евгения КомароваКак показывает карта загрязнения Черного моря мазутом на сегодня, нефтепродукты затронули значительную территорию.

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